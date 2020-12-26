المدير الفني لمركز شباب سمسطا : نعاني من غيابات عديدة قبل مواجهة كيما أسوان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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غادر الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا متوجها لمحافظة أسوان وذلك للمبيت بها استعدادا لمواجهة نظيره كيما اسوان بملعبه بأسوان بمنافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وقال على حسن المدير الفنى لسمسطا : عدد كبير نفتقده في مباراة كيما اسوان لظروف مختلفة ، والمباراة هامة بالنسبة لنا ولابد من إيقاف النتائج السلبية والعودة لجماهيرنا بنتيجة إيجابية.

مشيراً أنه قام بتجهيز بدائل جيدة وأنة على ثقة بجميع اللاعبين وتمنى أن يكون عند حسن الظن ويحافلهم التوفيق.

وضمت قائمة سمسطا لمباراة كيما اسوان كلا من ( ابراهيم العشماوي ومحمود الجمال وأحمد رمضان وجزرا وعمرو دياب وبوشا وجرار وروؤف ومحمد سيد بنوا وحسام عبد الحميد وبلال احمد ومحمد جابر ومرزوق حسن وحسام حسن وعادل نور ومروان رمضان ومحمد رجب وسلك وكريم محمد وحمادة محمد ويوسف جارا ومحمد كارم ) ,

ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط ، فيما يحتل كيما اسوان المركز السادس عشر برصيد نقطتين .

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