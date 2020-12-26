الديهي: لا يوجد مبرر لعدم إعلان الحكومة عن الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الموضوع لا يستلزم الهلع، ولكن يستلزم الوعي، منوهًا بأن نسبة كبيرة من المصريين توفوا بكورونا.



وتابع، أن وزير التعليم أعلن منذ فترة طويلة عن أن إصابات كورونا قد تكون أضعاف الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة؛ لكون هناك بعض الحالات يتم علاجها منزليًا، معقبًا: "لو في إصابات أكتر من كده هنخبي ليه؟، لا يوجد مبرر لإخفاء أعداد الإصابات، ولكن هناك أُناس متخصصين في التشكيك في قرارات وإجراءات الحكومة"، منوهًا بأن هذه الجائحة عالمية، والدول المتقدمة تشهد أعداد كبيرة جدًا من الإصابات يوميًا، وهناك سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا تسببت في عزلها.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الموجة الثانية لكورونا أخطر من الموجة الأولى بكثير، معقبًا: "مفيش بيت في مصر مفيهوش مصاب أو متوفي بكورونا".