الديهي: لا يوجد مبرر لعدم إعلان الحكومة عن الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الموجة الثانية لكورونا أخطر من الموجة الأولى بكثير، معقبًا: "مفيش بيت في مصر مفيهوش مصاب أو متوفي بكورونا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الموضوع لا يستلزم الهلع، ولكن يستلزم الوعي، منوهًا بأن نسبة كبيرة من المصريين توفوا بكورونا. 

وتابع، أن وزير التعليم أعلن منذ فترة طويلة عن أن إصابات كورونا قد تكون أضعاف الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة؛ لكون هناك بعض الحالات يتم علاجها منزليًا، معقبًا: "لو في إصابات أكتر من كده هنخبي ليه؟، لا يوجد مبرر لإخفاء أعداد الإصابات، ولكن هناك أُناس متخصصين في التشكيك في قرارات وإجراءات الحكومة"، منوهًا بأن هذه الجائحة عالمية، والدول المتقدمة تشهد أعداد كبيرة جدًا من الإصابات يوميًا، وهناك سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا تسببت في عزلها.

أخبار تهمك

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني

منذ نصف ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ يوم

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

08:42 م

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن