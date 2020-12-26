الكهرباء في مواجهة قوية ودمياط يحصل على راحة بالقسم الثالث
السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:06 م
ايمان الجعيدي
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تنطلق في تمام الساعة الثانية و النصف من عصر غدا الأحد ، لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات ، ويحصل فيها فريق دمياط على راحة .
النوبة و المطرية
يتطلع خلالها فريق النوبة لحصد مزيد من النقاط ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، فيما يحتل المطرية المركز الثامن برصيد 5 نقاط .
رأس البر و أبو صوير
حصل الفريق الدمياطي على راحة من المباريات خلال الجولة الماضية ، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط ، فيما يتطلع فريق أبو صوير لحصد الفوز الأول حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة .
كهرباء الإسماعيلية و غزل دمياط
يتطلع الكهرباء لحصد الفوز للحفاظ على بقاءه بالقمة، ويمتلك 10 نقاط ، أما فريق الغزل فيمتلك 3 نقاط بالمركز العاشر .
القنطرة و غزل السويس
يسعى الأول لتعويض التعادل في اللقاء الماضي ، ويمتلك 7 نقاط بالمركز الخامس ، أما فريق الغزل فيحتل المركز الأخير بلا نقاط .
أبو شحاتة و ميت الخولي
يمتلك أبو شحاتة 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس ، أما ميت الخولي فيسعى لتعويض التعادل في الجولة الماضية ، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط .
الشهداء و الرباط و الأنوار
يتطلع الأول نحو الإبقاء على مستواه ، حيث يتواجد بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط ، أما الرباط و الأنوار فلديه طموح تعويض التعادل ، ويحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط .
بورفؤاد و سماد السويس
يسعى الفريق الأول لتعويض تعادله أمام الرباط ، حيث يمتلك 8 نقاط بالمركز الثالث ، أما الفريق السويسي فيحتل المركز الرابع عشر بلا نقاط .
هذا ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
1- ك الاسماعيلية ١٠ نقاط
2 - دمياط ١٠ نقاط
3- بورفؤاد ٨ نقاط
4 - الشهداء ٨ نقاط
5- القنطرة ٧ نقاط
6 - ابو شحاتة ٧ نقاط
7- الرباط و الانوار ٦ نقاط
8- المطرية ٥ نقاط
9 - النوبة ٤ نقاط
10 - غزل دمياط ٣ نقاط
11 - ميت الخولي ٣ نقاط
12 - راس البر ٣ نقاط
13 - ابو صوير ١ نقاط
14 - سماد السويس ٠
15 - غزل السويس .
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