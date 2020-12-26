الأهلي يصدم موسيماني

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين جهاز طبي جديد للفريق من جنوب أفريقيا، بعد اقتراح المدير الفني بيتسو موسيماني.





واقترح موسيماني، المدير الفني للأهلي استقدام طاقم طبي للعمل بصفوف الفريق من جنوب أفريقيا، لكن ذلك لم يلقى بترحيب من إدارة النادي.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، في تصريحات صحفية: "الأهلي سيعلن خلال ساعات قليلة عن تعيين الطبيب الجديد، بعدما تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل".





وتابع: "بيتسو موسيماني عرض طبيب جنوب إفريقي يعمل في صن داونز، لكن الأهلي رفض طلبه، وقرر تعيين طبيب مصري".





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.







