نجم أرسنال يغيب 3 مباريات بسبب كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:59 م
ارسنال
ارسنال
وكالات
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أعلن نادي آرسنال اليوم السبت غياب مدافعه جابرييل ماجالياس عن المباريات الثلاث التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب خضوعه للعزل عقب مخالطته مصاباً بكوفيد-19.

ولم ينضم جابرييل، الذي انضم لرسنال هذا الموسم، إلى تشكيلة مباراة السبت ضد تشيلسي.

وقال مدرب آرسنال ميكل أرتيتا "جابرييل كان على اتصال بشخص ما. هذا يأتي في وقت سيء بالنسبة لنا قبل مباراة مهمة للغاية".

ويغيب المدافع البرازيلي أيضاً عن مباراتي آرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء، وأمام وست بروميتش ألبيون يوم السبت القادم في الدوري.

وأضاف آرسنال أن نتيجة فحص المدافع ديفيد لويز والجناح ويليان جاءت سلبية لفيروس كورونا المستجد، لكنهما لا يشعران بأنهما على ما يرام ولم يشاركا ضد تشيلسي.

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