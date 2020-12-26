مستشار الرئيس: عدوى الكورونا قد تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب السحائي (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كونها السلاح الأهم حاليا لتجنب الإصابة بالعدوى، معلقا: "الإصابة مشاكلها كتير".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه من الملاحظ أن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت عائلية حيث تصاب عائلة بأكملها بالعدوى، لافتا إلى أنه كان هناك توقع بزيادة الحالات المصابة مع بداية فصل الشتاء.

وطالب أي شخص يشعر بأي عرض للإصابة أن يتوجه للطبيب فورا للتشخيص مبكرا، وحتى لا يتسبب في نقل العدوى لغيره دون علمه، كاشفا أن أعراض الإصابة قد تصيب الجهاز التنفسي أو الهضمي، وقد تؤدي الإصابة لحدوث التهاب في المخ، وهو ما يعرف بالالتهاب السحائي.

ونوه بأن الإصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى الشعور بصداع، والتهاب في المخ "التهاب سحائي".

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