صراع ثلاثي بالمجموعة الأولى بمراكز شباب السويس حول الصدارة.. تعرف على مباريات الجولة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تنطلق مواجهات الجولة الثامنة عن منافسات المجموعة الأولى بدوري مراكز الشباب عن محافظة السويس، مساء الغد الأحد بإقامة ثلاث مباريات.

ففي البداية يستضيف شباب القرية متصدر ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة ضيفه شباب الشلوفة متذيل الترتيب بلقاء المتصدر والوصيف على ملعب شباب السلام.

وضمن ثاني مواجهات الجولة يلتقى شباب المثلث صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط نظيره وصيف المجموعة شباب الرائد برصيد 17 نقطة، بلقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الأول.

وضمن ختام مباريات الجولة الثامنة يواجه مركز شباب المدينة نظيره شباب الحرية، بلقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الساحة بالأربعين.

وقبل لقاء الفريقين يدخل شباب المدينة اللقاء ولديه 15 نقطة محتلا بها المركز الثالث، أما شباب الحرية فيحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

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