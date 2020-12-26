عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى لجماهير القلعة الحمراء، حرص من خلالها على طمأنتهم على صحته خلال الفترة الأخيرة.

وكتب مؤمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤمن زكريا عبر تويتر: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى".

وأضاف :"يا رب لك الحمد والشكر.. *أبشركم قريبا سأكون معكم".

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ عامين تقريبًا بسبب إصابته بمرض في الأعصاب.

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