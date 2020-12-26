وزير التعليم العالي يشهد حفل فريق كورال بجامعة الفيوم

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شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والسادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات حفل فريق كورال جامعة الفيوم وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت بمركز التدريب الإقليمي (نوياس) التابع لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.



قام فريق كورال جامعة الفيوم بتقديم عرض فني ضم عدد من الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية المختلفة.

