خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مؤتمرا صحفيا عقب انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وذلك اليوم السبت بمركز التدريب الإقليمي (نورياس) التابع لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.

قدم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار الشكر للأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد لاستضافة جامعة الفيوم المتميزة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه تم افتتاح عددا من المنشآت الحديثة بجامعة الفيوم التي تشهد تقدما ملحوظا وتتطور بوتيرة متفردة.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة قد اطمأنت إلى اتخاذ جميع الجامعات كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها، كما استكملت المستشفيات الجامعية كافة استعداداتها من تشكيلات الفرق الطبية وأطقم التمريض وتوافر كافة الأدوية والتحاليل الطبية، مضيفا سيادته أنه تم ربط ١١٥ مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية في منظومة طبية وخدمية موحدة، ومشيرا إلى أنه يتم التنسيق بشكل دوري مع إدارات ومستشفيات وزارة الصحة المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار أ.د خالد عبد الغفار أنه تم الاتفاق مع أ.د طارق شوقي على نموذج منصة التعليم الإلكتروني الجديدة وأيضا منظومة ميكنة نظم الامتحانات، مشددا على أنه لا صحة لما تم تداوله اليوم حول تأجيل عقد امتحانات منتصف العام الدراسي وأنه سيتم استكمال العام الدراسي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مع مراعاة تأجيل الامتحانات للطلاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن سيادته موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة الغردقة لتكون رابع جامعة يتم الموافقة على إنشائها في الفترة السابقة بجانب جامعة الأقصر وجامعة الوادي الجديد وجامعة مطروح.
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات
خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي بجامعة الفيوم: لا صحة للشائعات التي تم تداولها حول تأجيل الامتحانات

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