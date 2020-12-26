لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكن مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بالإشتراك مع قوة شرطة بمركز الحامول، من ضبط مشروبات كحولية مسكرة داخل أحد المقاهي بقرية ٤٠ الشرقاوة التابعة لقرية السحايت" التابعة للمركز.

حيث قام مصطفي مسعد، نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه تميم أبو زيد، رئيس قرية الزعفران، وعلي العيسوي، رئيس قرية السحايت وقوة من مركز شرطة الحامول بقيادة النقيب أحمد عبد العزي، بتنفيذ الغلق للمحلات التجارية ومتابعة عدم وجود الشيش بالمقاهي.

و تلاحظ وجود أحد المقاهي بتقدم الشيش بقرية ٤٠ الشراقوة التابعة للوحدة المحلية بالسحايت علي الفور تم التحفظ علي الشيش الموجودة، وتلاحظ أيضا تقديم مشروبات كحولية مخدرة بالمقاهي تم التحفظ علي الشيش والمشروبات وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.
لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)
لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)
لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)
لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)
لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)
لتقديمه شيشه ومشروبات كحولية .. تحرير محضر ضد مقهي في كفر الشيخ (صور)

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