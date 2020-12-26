وزيرة الهجرة تكشف آخر تفاصيل أزمة المصريين العالقين في الخارج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولتي الكويت والسعودية أعلنوا غلق مجالهما اجوي نظرا لتطورات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية يهمها المصريين العالقين بعد هذا القرار.

وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الكويت كانت في السابق أن العمالة المصرية العائدة إلى الكويت لابد وأن تمر من دول وسيطة وحددت عدد من الدول لابد العودة من خلالها للكويت منهم الإمارات وأثيوبيا وتركيا.

وأضافت أنهم قاموا بتفعيل غرفة عمليات الوزارة لاستقبال أي شكاوى من المصريين العالقين، حيث تم حصر أعداد المصريين من العالقين ووجد أن عددهم 2010 مواطن 80% منهم في الإمارات، لافتا إلى أنهم قاموا بتفعيل مبادرة لتدعيم المصريين العالقين.

وتابعت أن هناك عدد من رجال الأعمال تقدموا لمساعدة المصريين العالقين، حيث تم تجميع مبالغ مالية لتسكين هؤلاء المصريين في الفنادق خلال الفترة المتبقية حتى تفتح الكويت مجالها الجوي مرة أخرى، موضحة أنه تم تسكين نحو 600 فرد من العالقين.

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