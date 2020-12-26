وزير التعليم العالي يرد على شائعات تحويل المستشفيات الجامعية إلى "عزل" (فيديو)



وأضاف وزير التعليم العالي «التحور الجديد الذي ظهر في بريطانيا لم تسبب أعراض أشد»، معلقا: "ما حدث ببريطانيا تحور في الفيروس وليس سلالة جديدة".



وأشار إلى أن الأبحاث رصدت 5 تغيرات بفيروس كورونا بمصر لم تؤثر على الفيروس أو فعالية تعامل اللقاح معه.



وحول زيادة إصابات كورونا بمصر قال:"العالم أجمع يشهد ارتفاع في الحالات، والموجة الثانية تتسم بسرعة في الانتشار وزيادة في عدد الإصابات لكن أقل حدة، وارتفاع الوفيات يحدث مع زيادة الحالات المصابة"، مشيرا إلى أن مصر تجري المسح الجيني الآن لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الفيروس.



وتابع "الحالات المصابة بكورونا وتعالج في المنزل أكثر من المستشفيات"، مشيرا إلى أن كافة أدوية علاج كورونا متوافرة، ويتم نقل الحالات التي تعاني من ضيق في التنفس إلى المستشفيات.



وأشار إلى أن أرقام إصابات كورونا المعلنة خاصة بالحالات التي تسجل في المستشفيات فقط قائلا: "هذا الوضع قائم بالعالم أجمع وليس هنا فقط".



وتوقع وزير التعليم العالي استمرار ارتفاع إصابات كورونا ضمن الموجة الثانية حتى نهاية شهر فبراير، قائلا "الأمر مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية على غرار الموجة الأولى، لا ننتظر معجزة من السماء تغير الموقف"، مشيرا إلى أن تعامل المواطنين مع أزمة كورونا لا يتساوي خطورة الموقف.



وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على عدم إلغاء الدراسة أو تأجيل الامتحانات "سنسهل على طلابنا بمنحهم كامل المرونة، وسنؤجل الامتحانات لمن يشعر بعدم قدرته على أدائها".



وحول اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر غدا، قال "هناك متابعة باستمرار من قبل رئيس الوزراء".



وناشد المواطنين بتحمل المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وحول الدراسات المصرية لتصنيع اللقاح قال وزير التعليم العالي:"نوثق كافة البحوث قبل الإكلينيكية منذ شهرين، وهيئة الدواء تتولى عملية المراجعة بدقة، لنبدأ المرحلة الأولى من التجارب على الإنسان نهاية شهر يناير".



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تجيد التعامل مع الشائعات قائلا، نافيا تحويل المستشفيات الجامعية إلى عزل.وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "جميع الأدوية اللازمة لعلاج كورونا متوفرة، وفتحنا مستشفيات أكثر بمحيط القاهرة الكبرى، وخصصنا أقسام للأطفال"، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات العزل الجامعية تتراوح ما بين 60% إلى 65% وأجهزة النفس الصناعي ما بين 15 إلى 18%.