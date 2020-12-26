خبيرة تغذية: "السيدات التي تعاني من سمنة الأرداف لديهم أنوثة عالية"

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قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن منطقة الأرداف أو الجزء السفلي بشكل عام من أكثر المناطق التي يوجد بها دهون، وتتواجد بكثرة لدى السيدات أكثر من الرجال، وخفض نسبة الدهون في هذه المنطقة صعب في الكثير من الأحيان.



وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، ببرنامج "صدى البلد"، مساء السبت، أن السمنة في منطقة الأرداف قد تكون ناتجة من وجود عامل وراثي، أو زيادة هرمون الأنوثة، مما يؤدي الى تراكم الدهون في المنطقة السفلى، معقبة: "يعني الست اللي عندها سمنة في منطقة الأرداف، دا معناه إن الست دي عندها هرمون الأنوثة عالي".



ولفت إلى ان السيدة التي تعاني من سمنة في منطقة الأرداف عليها أن تتناول النشويات يومين فقط كل 10 أيام، فمن الممكن تتناول البروتين المشوي مع السلطة والخضار في وجبة الغداء دون نشويات، ولكن هذا النظام ليس كافيًا بمفرده، فلابد من ممارسة الرياضة سواء من خلال السير على الاقدام، أو الصعود والنزول من على السلم حال عدم القدرة على الذهاب إلى الجيم.





وأشارت إلى أن حال وقف تناول النشويات، لابد من تناول مادة ترفع الاحساس بالشبع مثل ألياف الأناسليوم، مشيرة إلى أن تقليل النشويات في الجسم قد يؤدي الى اكتئاب، لذلك لابد من تناول الالياف وممارسة الرياضة للخروج من هذه الحالة.