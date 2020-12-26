تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حدد نادي برشلونة الإسباني موعد إجراء انتخابات رئاسة النادي بشكل رسمي، والتي ستقام خلال العام الجديد 2021، لاختيار رئيسًا جديدًا لتولي إدارة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي الدعوة لانتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي الكتالوني وفقًا للمادتين 35، 43، من النظام الأساسي، على أن يتم التصويت يوم 24 يناير من العام الجديد 2021، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا دون انقطاع وفي نفس الوقت بجميع مراكز الاقتراع الجاهزة للتصويت.

وأكد نادي برشلونة أن الانتخابات ستقام في 10 مراكز للتصويت (كامب نو - برشلونة، جيرونا ، تاراجونا، تورتوسا، ليدا ، مدريد، فالنسيا، إشبيلية، بالما دي مايوركا وأندورا لا فيلا) للتسهيل على الأعضاء وتشجيع المشاركة، والحد من تنقل الناس وتقليل الازدحام، وسيكون هناك إحصاء انتخابي لكل مقعد.

يذكر أن خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة أعلن خوض الانتخابات المقبلة، بعدما سبق وشغل رئاسة النادي في الفترة من 2003 وحتي 2010، كما سيخوض الانتخابات أيضًا فيكتور فونت.

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