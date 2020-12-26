استشاري: العلاقة الجسدية تمثل 90% من الحياة الزوجية (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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قال إيهاب معوض، استشاري العلاقات الأسرية، إن بعض السيدات تجد حرجًا في الطلب من الزوج غسل أسنانه أو زيادة نظافته الشخصية، ولكن الرجال لا تجد حرجًا في هذا الامر، معقبًا: "هيقول لمراتة بشكل فوري قومي اغسلي أسنانك، او قومي خد حمام، الراجل مش بيكسف".

وتابع "معوض"، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، ببرنامج "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرجل لا يجد حرجًا في الحديث مع زوجته في هذه الأمور، لأنه يرى أن هذا حقه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن بعض السيدات قد تطلب الطلاق بسبب هذا الامر، والدائرة المغلقة حول هذه المرأة قد تجد هذه السيدة مجنونة.

وأضاف: " ليه مش متخيلين إن امرأة ممكن تكره حياتها، عشان ريحة نفس الزوج سيئة، والعلاقة الجسدية تمثل 90% من الحياة الزوجية، وبالتالي ستنفر من العلاقة".

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