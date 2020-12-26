نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:30 م
الزمالك
الزمالك
أشرف عبد الناصر
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استقر مسئولو الزمالك على تعديل عقد أحمد فتوح ظهير الفريق بعد عودته من الإعارة لصفوف القلعة البيضاء.

وقالت مصادر بالزمالك، إن لجنة الكرة بالزمالك استقرت على تعديل عقد أحمد فتوح ظهير الفارس الأبيض بعد تألقه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه أصبح من أهم العناصر الأساسية للفريق.

وأضافت، أن اللاعب يرحب بالتجديد للزمالك لكنه اشترط الحصول على 15 مليون جنيه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الاثنين القادم في ثالث جولات الدورى العام، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.

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