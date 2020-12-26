خبيرة إرشاد أسري: "لازم نفتعل خلاف خلال فترة الخطوبة ..عشان تشوف طريقة تعامل الطرف الآخر"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتورة هبة الطماوي، أخصائي الإرشاد الأسري والتربوية، إن اختيار شريك الحياة المناسب يكون في البداية من وجود قبول متبادل، وتكافؤ في كل شيء سواء كان المستوى الاجتماعي أو المادي أو التعليمي.

وتابعت "الطماوي"، خلال حوارها مع الإعلامية "نورين شحاته"، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اغلب زواج الصالونات يوجد به تكافؤ، ولكن لا يوجد به قبول أو حب في البداية، معقبة "كل شيء في إيجابيات وسلبيات".

ولفتت إلى ان الزمالة أو الصداقة قد تتحول إلى حب بسبب الاعجاب في العمل، ولكن في هذه الحالة يجب المصارحة والاقتراب من قبل الطرفين حتى ينجح الزواج، معقبة:" الصراحة لازم تكون في وجهات النظر والماديات، لازم أفتعل خلاف عشان أشوف طريقة تعامل الطرف الآخر في الخلاف".

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