أحمد موسى: نجحنا في تطوير سلالات قمح جديدة تزيد الإنتاج وموفرة في استهلاك المياه

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلماء المصريين نجحوا في تطوير سلالات جديدة من القمح، موفرة لاستهلاك المياه وتزيد من إنتاج المحصول.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حرث الأرض الزراعية في الصعيد كان يتم بالجرار الزراعي، ولكن حاليا أضحي الحرث بالليزر.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك مشكلة كبيرة تقف في طريق الري الحديث، وهي المساحات الصغيرة الموجودة بين مساحات الأراضي الكبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تجميع تلك المساحات.



وأردف موسى، أن مصر لا تعاني من مشاكل في المواد الغذائية مثل تلك التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، فالأمريكان ينتظرون من أجل الحصول على شنط أغذية.

