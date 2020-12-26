مساعد وزير الطيران يكشف عن خطة تطهير وتعقيم المطارات في ظل جائحة كورونا

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كشف باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية، عن خطة الوزارة لتطهير وتعقيم المطارات والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم وتظهير المطارات عقب كل رحلة.



وقال "عبد الكريم" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه تم تخصيص بعض الأماكن في الطائرة لاستخدامها في حالات العزل عند ظهور أي حالة طارئة.



وأكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد وذلك عن طريق تتبع الإشارات وعلامات التباعد داخل المطارات، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة لرفع كفاءة المطارات خلال جائحة كورونا.



وتابع "مفيش أي تخيل أو تصور موضوع الجائحة هينتهي امتى ويتم التعامل وفق لما يستجد، وعلى الرغم من الجائحة تم التعاقد على طائرات جديدة من أحدث الطرازات من أجل تطوير المطارات وزيادة نسبة التشغيل".



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.



وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.