أحمد موسى: "أنا لو مصاب بكورونا هخبي ليه.. شائعة غريبة" (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشائعات تحاصره بعد الترويج لإصابته بفروس كورونا.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك شائعات غريبة تظهر في الوقت الحالي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه غير مصاب بفيروس كورونا كما أشيع خلال الساعات الماضية، متابعا:"أنا لو مصاب بفيروس كورونا هخبي ليه هي كورونا بقيت عيب دلوقتي".

وكشف الإعلامي أحمد موسى أنه يقدم برنامج على مسئوليتي بداية من السبت حتى الأربعاء لمدة 5 أيام، وتابع هل أظهر 7 أيام في الأسبوع للتأكيد بعدم الإصابة بفيروس كورونا.


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