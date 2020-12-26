"نقص في الأكسجين"..وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

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تحدث الإعلامي وائل الإبراشي، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه ذهب لإجراء المسحة بمجرد ظهور أعراض بسيطة.



وأضاف "الإبراشي"، من خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحياة " في حلقة خاصة من برنامح "الحياة اليوم"، قائلا أنه يعانى من سخونية ونقص فى الأكسجين والذى يشكل خطورة كبيرة عليه بالإضافة كما يعاني أيضا من السعال.



وحرص "الإبراشي" على تنبيه الجميع من تجمعات الفن، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ مما جعل الإصابات تزيد في هذا الوسط من إعلاميين وفنانين وصحفيين ولكنه لم يذكر أن السبب في إصابته هو المناسبات التي حضرها مؤخرا والتي تخص عالم.

