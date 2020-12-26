جامعة الملك عبدالعزيز تختتم أعمال المؤتمر الـ 6 لأمراض الروماتيزم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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 اختتمت جامعة الملك عبالعزيز اليوم ، أعمال المؤتمر الطبي السادس لمناقشة المستجدات في علاج أمراض الروماتیزم ، بتنظيم من الجـمعیة العلمیة السعودیـة لـلطب الـباطـني ، وذلك بفندق الإنـتركـونـتننتال بجـدة.

 

وأفاد أسـتاذ واسـتشاري أمـراض الـرومـاتـیزم في كـلیة الـطب بالجامعة الدكتور سـامي بحلس ، أن الـمؤتـمر الـذي استمر ثلاثة أيام ناقـش كـل ما ھو مستجد في أمراض الروماتیزم ، وأحـدث مـا تـوصـل إلـیه الـعلم وآخـرالـتطورات فـي عـلاج مـرض الـرومـاتـویـد ، والـذئـبة الحـمراء ، وھـشاشـة الـعظام ، والـتھاب الـعیون بسـبب أمـراض الـرومـاتـیزم ، وروماتیزم العضلات والـنقرس ومـتلازمـة شـوغـرن ، وإلـتھاب الأوعـیة الـدمـویـة ، وأمـراض الـرومـاتـیزم عـند الأطـفال ، والـرومـاتـیزم الـمفصلي الـصدفـي ، والـرومـاتـیزم الـمصاحـب لالـتھاب القولون التقرحي.

 

وأشار بحـلس إلى أن الـمؤتـمر حـظي بـاعـتماد الھـیئة الـسعودیـة لـلتخصصات الـصحیة بـواقـع 21 سـاعـة تـعلیم طـبي مسـتمر لـلمشاركـین مـن الأطـباء والـممارسـین الـصحیین والأكـادیـمیین الـصحیین وتـقیم بـواقـع 10 جـلسات الـفرق مـتعددة الـتخصصات بـمشاركـة الـزمـلاء بـاسـتخدام الـمنصة الإلـكترونـیة ، لافتاً الانتباه إلى تنظيم خـمس ورش عمل تدريبية عـلى ھـامـش الـمؤتـمر ، و40 مـحاضـرة.

 

وأكـد أن فكرة الـمؤتـمر هدفت لإیـصال ھـذا التطور لـلزملاء الأطـباء ، وذلـك بـواسـطة نـخبة مـن الأطـباء الـسعودیـین مـن مـختلف الـقطاعـات ، وأطـباء عالمیین للإسھام فـي ھـذا الـمؤتـمر لدفـع عجـلة الـتنمیة بـاسـتخدام الأدوات الـرقـمیة فـي الـمجال الـصحي وتحسـین جـودة الخـدمـات الـصحیة ومـن مـنطلق أھـمیة الـتطرق لأحـدث تـطورات فـي مـجال إدارة الـحالات الـحادة والـمزمـنة بـما یـنفع الـممارس الـصحي والـمریـض ، حـیث تـكمن أھـمیة الـمؤتـمر فـي ضـرورة إطلاع الـمشاركـین على آخـر الـتطورات فـي إدارة الـحالات الـحادة والـمزمـنة ومـناقـشة "سـیناریـوھـات" لـحالات مختلفة .

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