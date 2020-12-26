أنغام تروج لـ كليب "أناني" عبر "انستجرام"

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روجت الفنانة أنغام، لـ كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، "أناني"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت أنغام، مقطعا من الأغنية وعلقت عليها: " أناني ويسعدك إني أعاني، شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا علي اليوتيوب اللينك في البايو 🔼".



ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.



وتحيى المطربه أنغام حفلًا كبيرًا بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات.

