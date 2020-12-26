عاجل.. إغلاق طريق القصير إتجاه سفاجا لوجود سيول

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القصير اتجاه سفاجا لوجود سيول.


وكثفت الخدمات المرورية تواجدها بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.


وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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