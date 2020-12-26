طبيب في باريس يكشف تطورات الحالة الصحية للمصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية في باريس، الوضع الصحي في مستشفيات فرنسا خاصة بعد ظهور أول حالة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال "أشقر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن الوضع الصحي في مستشفيات فرنسا لا يزال على حاله على الرغم من أن حالات الإصابات في العناية الفائقة قد خفت بصورة كبيرة.

وأضاف أن الحالة المصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا هو لشخص كان عائدًا من انجلترا ولم تظهر عليه أية أعراض، مشيرًا إلى أنه في العزل المنزلي حاليًا والسلطات الصحية تراقب حالته وكل أفراد عائلته ومن اتصل به.

وأشار أخصائي الأمراض الصدرية في باريس، إلى أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل سريع وهذا نفسه ما حدث في المرحلة الأولى للفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.

وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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