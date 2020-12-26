"بسبب سلالة كورونا الجديدة".. اليابان تغلق حدودها حتى 21 يناير المقبل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، حظر دخول جميع الوافدين من الخارج، اعتبارًا من بعد غد الإثنين، وحتى 21 يناير المقبل، خوفًا من تفشي سلالة كورونا الجديدة.

 

وكان وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، أكد أمس، تسجيل 5 إصابات بسلالة كورونا الجديدة، لخمسة أشخاص قادمين من بريطانيا، لافتًا إلى أنه تم وضعهم في الحجر الصحي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

ومنذ اكتشاف السلالة الجديدة في بريطانيا، في سبتمبر الماضي، وحتى الآن جرى رصد حوالي ألف إصابة بها في أراضي المملكة، بالإضافة إلى رصد حالات مماثلة في سويسرا وهولندا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني الخاص بدراسة الفيروسات المسببة لأمراض الأجهزة التنفسية أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتشار العالية.

 

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