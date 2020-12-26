أستون فيلا يهزم كريستال بالاس بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل فولهام مع ساوثهامبتون سلبياً.





وسجل أهداف أستون فيلا بيرتراند تراوري وكورتني هوس وأنور الغازي في الدقائق الخامسة و66 و76 على الترتيب.

وشهدت المباراة طرد تيرون منجس لاعب أستون فيلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فولها بضيفه ساوثهامبتون.

ورفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفلت ليستر سيتي من الهزيمة على ملعبه وحقق تعادلاً مثيراً أمام ضيفه مانشستر يونايتد 2-2.