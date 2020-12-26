بريطانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
Advertisements

  

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 210 حالات وفاة، و34,639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تزامنًا مع تفشي سلالة جديدة من المرض في البلاد.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,256,005 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 70,405 حالات، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وسبق أن بريطانيا يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725.

 

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفي 23 ديسمبر 744، وفي 24 ديسمبر 574، وفي 25 ديسمبر 570، لكن من الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يسجل دائما تراجعا في يومي العطلة نظرا لأسباب بيروقراطية.

 

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

 

أخبار تهمك

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا

منذ ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 7 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ 36 دقيقة

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن