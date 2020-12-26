وائل الإبراشي بعد إصابته بالكورونا: اوقفوا التجمعات.. الفيروس غدار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى انه يعاني من كحة مستمرة وارتفاع في درجات الحرارة، لافتا إلى أنه يتلقى العلاج في المنزل، وسيجري مسحة يوم الخميس المقبل.

وشدد "الإبراشي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، على أهمية أن يبادر أي شخص يشعر بأي أعراض بإجراء التحاليل والفحوصات حتى لا يكون سببا في نقل العدوى لغيره، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يتوجه للاستديو ويكون سبب في نقل العدوى لزميلته الإعلامية نجوى إبراهيم.

وأضاف أنه اطمئن أن أسرته سليمة، ولم تنتقل العدوى لأي منهم، مطالبا بإيقاف أي تجمعات خلال الفترة الحالية تجنبا لنقل العدوى بين الناس، مشبها مقاومة الجسم لتأثير الفيروس بـ "الحرب"، متابعا: "الفيروس غدار ممكن تكون كويس وفجأة يقل الأكسجين".

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