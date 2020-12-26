التنمية المحلية: 10 آلاف مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.. والقاهرة تتصدر (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات بالتعامل بحزم مع مخالفي إجراءات وقرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات في كل المحافظات والتعامل بحزم.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هناك متابعة لإجراءات غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي في المواعيد المحددة، مع تشديد معاقبة المخالفين لتلك القرارات.

وأضاف أنه يتم متابعة تقديم أي شيشة في المقاهي والكافيهات، لافتًا إلى أن هناك 10 آلاف مخالفة فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق في التوقيتات المعلنة من قبل والتي تم البدء في تطبيقها في بداية ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تأتي في مقدمة المحافظات التي تم فيها غلق محال نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي وصلت إلى 3 آلاف و800 حالة غلق يليها محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تم رفع عشرات الملايين من أطنان المخلفات الطبية من مستشفيات المحافظات والترع والمصارف.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.

وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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