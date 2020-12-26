التعليم العالي: الامتحانات في موعدها.. ولن يكون هناك امتحانات تجريبية

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ما تم تداوله بشأن تعليق الدراسة خبر مزور ومكذوب، مؤكدا أن العملية التعليمية مستمرة.



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنهم يطبقون نظام تعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الأول، موضحا أن كل جامعة لها حرية اختيار طريقة الامتحان جزء من الامتحان سيكون إليكترونيا، والجزء الآخر سيكون بالحضور.



وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه لن يكون هناك امتحانات تجريبية قبل امتحانات النصف الدراسي الأول، والامتحانات في موعدها.

