أسعار العملات العربية الأسبوع الماضي أمام الجنيه .. تراجع" الدينار الكويتي" وارتفاع " الريال السعودي"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:50 م
العملات العربية مقابل الجنيه
العملات العربية مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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تباين أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر صرف الدينار الكويتي، بينما ارتفع سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

 

 

وشهد سعر صرف الدينار الكويتي في تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الجنيه المصري انخفاضا بقيمة 20 قرشا في المتوسط ليصل إلى مستويات 51.18 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.

 

وأظهرت تعاملات البنك المركزي،  ارتفاع سعر صرف الريال السعودي بقيمة قرشا واحد في تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الجنيه ليصل إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما ارتفع  سعر صرف الدرهم الإماراتي بنفس القيمة ليصل إلى مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

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