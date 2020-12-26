غرفة الأدوية تحذر من بروتوكولات علاج كورونا عبر السوشيال ميديا: "مغشوشة وغير آمنة"

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قال الدكتور على عوف، رئيس غرفة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك 70% ارتفاعًا للطلب على أدوية فيروس كورونا الخاصة بالبروتوكول الطبي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أنه منذ نهاية الموجة الأولى لكورونا في شهر يوليو الماضي، بدأ قطاع الدوء مع هيئة الدواء ووزارة الصحة، والشراء الموحد من أجل وضع خطة لزيادة مخزون الدواء من 6 إلى 12 شهرًا.



وتابع أن الغرفة وضعت خطة خلال الأشهر الخمسة الماضية تم تنفيذها لزيادة مخزون الدواء من أجل الموجة الثانية، وزادت نسبة مبيعات برتوكول كورونا 70% بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.



وأشار عوف إلى أن أي حالة مصابة بالبرد أو الرشح يتم التعامل معها على أساس أنها كورونا، ويتم منح المريض برتوكول العلاج، مؤكدا أن المخزون يتم مراجعته بشكل أسبوعي وسط تعاون من جميع الجهات لتوفير أدوية كورونا.



وشدد رئيس غرفة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية على أنه لن يتم اتخاذ إجراء لتحريك أسعار الأدوية وخاصة علاج برتوكول فيروس كورونا المستجد.



وعن المطهرات والماسكات الطبية تم الاستعداد بشكل جيد من أجل توافرها في الأسواق، فهناك 40 خط إنتاج لمستلزمات كورونا مقابل 7 خطوط في السابق وقت ظهور فيروس كورونا المستجد.



وحذر رئيس غرفة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يباع على السوشيال ميديا من أدوية بروتوكول كورونا مغشوشة وغير آمنة ويتم إبلاغ الجهات الرقابية حيال تلك الوقائع.



