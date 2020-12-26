تعافي نائب رئيس جامعة كفر الشيخ من فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تعافي الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب من فيروس كورونا، والذي قد أصيب به قبل شهر تقريبا، وذلك عقب ثبوت سلبية مسحاته الأخيرة.

وكان الدكتور محمد عبدالعال، طبيب القلب ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله بمستشفى كفر الشيخ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

في السياق ذاته، فمنذ أيام قليلة تعافى الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ورئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، من فيروس كورونا، وخرج من قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى بعد تلقيه العلاج اللازم وثبتت سلبية مسحاته التى أجريت له، وقد استقبله عدد من الأطباء فور خروجه بباقة من الورود.

وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس

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