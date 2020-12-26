فوز البلاستيك وطوخ وإسكو وتعادل ألماظة ومصر للتأمين بمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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انتهت مباريات الجولة الخامسة عن منافسات المجموعة السادسة والتي تشرف عليها منطقة القاهرة لكرة القدم، والتي اقيمت مساء اليوم السبت.

ففي البداية تعادل فريق بنها متصدر المجموعة مع الأميرية بهدف لمثله سجل هدف بنها
ويليام، وسجل هدف الأميرية بلال محمد، فيما فاز فريق بهتيم على إيروسبورت، بهدف محمد صابر.

كما فريق البلاستيك على الشمس بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد عماد ومحمد هاشم كرشه.

كما فاز فريق طوخ على اتحاد الشرطة بهدف دون رد، وأيضا فوز فريق الغابة على قليوب بثلاثية مقابل هدف سجلها مؤمن، عزمى البقال، وعلي عظمة، هدف قليوب الوحيد باهر عويس.

وضمن ثاني تعادلات الجولة تعادل ألماظة مع مصر للتأمين بثلاثة أهداف لكل فريق، سجل أهداف ألماظة مؤمن عاطف، أمد ايشا، إسلام، وأبو العلا بينما سجل ثلاثية مصر للتأمين محمد زكي هدفين، وائل محمد هدف.

كما فاز فريق إسكو على العبور بهدفين مقابل هدف، وأخيرا تعادل فريق سراى القبه مع المرج سلبيا.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة بمجموعة القاهرة
1- بنها 11 نقطة
2- الشرطة 10 نقاط
3- اسكو 10 نقاط
4- البلاستيك 9 نقاط
5- ألماظة 8 نقاط
6- الغابه 8 نقاط
7- المرج 8 نقاط
8- طوخ 8 نقاط
9- الشمس 7 نقاط
10- مصر للتأمين 6 نقاط
11- بهتيم 6 نقاط
12 - العبور 5 نقاط
13- الأميرية 5 نقاط
14- ايروسبورت نقطتين
15- قليوب نقطة
16- سراى القبه نقطة

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