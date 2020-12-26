مدرب أستون فيلا يُشيد بمستوي جريليش

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد دين سميث، مدرب أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي، بمستوى أداء لاعبه جاك جريليش، مؤكدا أنه بوسع قائد فريقه تحقيق المزيد من التطور والتحسن على مستوى أدائه.

وتحدثت تكهنات عن انتقال جريليش لاعب وسط منتخب إنجلترا إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يؤكد اللاعب التزامه بالبقاء في ناديه الحالي في سبتمبر الماضي.

وأحرز جريليش 5 أهداف وهيأ 7 فرص للتهديف في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي.

وساعد هذا الأداء أستون فيلا على التقدم إلى المركز التاسع بين فرق البطولة برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون الرابع في الترتيب، لكن فريق سميث لعب مباراتين أقل من صاحب المركز الرابع.

وقال سميث: "مستواه مختلف الآن. يقدم أداء مذهلا".

وقدم جريليش أداء متميزا تماما خلال فوز فريقه الأحد الماضي، أمام وست بروميتش ألبيون 3-صفر.

وعن هذا الأداء، تابع: "أداؤه كان رائعا وعلينا الاستمرار في تشجيعه على تقديم المزيد".

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