تعليم كفر الشيخ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا أثناء الإمتحانات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجتماعا بجميع مديرى الإدارات التعليمية بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل المديرية،و سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى.

وخلال الإجتماع أكدت وكيلة الوزارة، علي ضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومحافظ كفرالشيخ بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك ضرورة تعقيم كافة المدارس على إختلاف أنواعها

وشددت كشك أيضا علي ضرورة تعقيم اللجان الإمتحانية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة للطلاب، وعلي أن تكون الإمتحانات فى فترات متفاوتة منعا للتجمعات حفاظا على صحة الطلاب ووضع صالح الطلاب قيد الاعتبار

وكذلك الإهتمام بالمبانى الإدارية وبالدواوين ونظافتها وتعقيمها والتباعد بين الموظفين حفاظا على العملية التعليمية وتحسين لأدائهم، وأيضا إعلان الجداول بمواقع المديرية والادارات التعليمية ليعلم به الجميع.

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