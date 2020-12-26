بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر، ويشارك فيها النادي الأهلي المصري بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وقرر الفيفا إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل في دولة قطر، وذلك بعدما سبق وتم تأجيل البطولة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأجيل العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية حول العالم.









وتأهل لبطولة كأس العالم حتى الآن بجانب النادي الأهلي أندية، بايرين ميونيخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والدحيل القطري وأولسان هيونداي الكوري وتيجريس أونال المكسيكي، ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.





وستقام قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في مقر الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ يوم 19 يناير المُقبل، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة.





وستستضيف ملاعب (المدينة التعليمية، وأحمد بن علي، واستاد خليفة الدولي) مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.



