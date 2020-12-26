غلق طريق "القصير - قفط" بسبب سقوط أمطار غزيرة

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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر منذ قليل أنه تم غلق طريق القصير - قفط، من الجانبين، نظرا لسقوط امطار غزيرة بالكيلو 30، والتنبيه على جميع المواطنين توخي الحذر حفاظا علي سلامتهم.





كان تعرض طريق سفاجا قنا سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول مما أثر على حركة السيارات في الاتجاهين، كما سقطت أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.



و شهدت مدن المحافظة اليوم السبت حالة من الطقس السيئ والتقلبات الجويه وتكاثف الغيوم والسحب وانخفاض شديد في درجة الحرارة