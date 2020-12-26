"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة الغردقة لتمثل محافظة البحر الأحمر والمحافظ يعرب عن سعادته

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم السبت، الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

أعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته بهذا القرار، لأنه يعد بمثابة تحقيق لحلم أبناء المحافظة الذي انتظروه منذ سنوات عديدة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التى يتكبدها أبناء المحافظة لإستكمال تعليمهم في الكليات والمعاهد بالمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزير التعليم العالي، مؤكدًا أن الدكتور خالد عبدالغفار كان متحمس لاتخاذ هذا القرار لخدمة أبناء المحافظة، ووجه المحافظ الشكر للوزير وللمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع وزير التعليم العالي بحيث يتم البدء في الدراسة في جامعة الغردقة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه الكبير والمستمر في تقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

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