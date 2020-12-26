خالد الجندي: الطلاق الشفوي معتقد فاسد.. ومن يهاجمنا "قطعان ضالة" (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل المصائب تهون إلا المصيبة في الدين، موضحًا أنه تمت مهاجمته كثيرًا بسبب تجديد الخطاب الديني، وتابع:"هوجمنا هجوم شديد من القطعان الضالة المسلوبة إرادتهم المتاجرين بالدين بعدما هاجمنا الأفكار الضارة البالية".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الطلاق الشفوي معتقد فاسد وقع فيها الكثيرون، بينما برنامج "لعلهم يفقهون"، تسيد وتصدر كافة البرامج الدينية المتواجدة على خريطة الإعلام المصري بفضل تطوير الأسلوب الدعوى وربط الدين بالدنيا ومهاجمته للأفكار الضالة التي يروجها تجار الدين.

ولفت "الجندى"، إلى أن البعض حاول إيقاف وعرقلة مسيرة البرنامج الذى أرجع إلى المرأة كرامتها بعدما تاجر بها تجار الدين بعدما همشوها وأفتوى بضربها ولكنهم فشلوا، وتابع:" البرنامج واجه كافة الأفكار السلبية التى كانت تضر بالدعوة الإسلامية.. وحاولوا إيقافنا بكل الطرق ولكنهم فشلوا"، مشددًا على أنه أكثر المدافعين عن الأزهر الشريف ورجاله ولم يخشى فى الله لومة لائم

وقال "الجندى"، إن الأيام لا ينسب إليها خير أو شهر كونها بيد الله عز وجل، والإنسان لا يملك من أمر نفسه شئ كونه لله عز وجل، وتلى قوله تعالى " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ"، وتابع:"على الإنسان أن يراجع نفسه مع مرور الوقت، خاصة وأننا أنهينا عام ومقبلين على عام جديد وقعت فيه نعمة كبيرة هى قربتنا إلى الله عز وجل بعدما حدث فيه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا

منذ ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: "طلاق الحامل حرام عند بعض الفقهاء"

خالد الجندي: عدم جواز الطلاق الشفهي أنقذ ملايين البيوت من الخراب

خالد الجندي: الطلاق له شروط.. وحديث "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ" غير صحيح (فيديو)

رسالة صادمة من خالد الجندي للسلفيين (فيديو)

خالد الجندى: الطلاق الشفوى وبدون شهود كلام فارغ (فيديو)

خالد الجندى: السعودية معقل الإسلام لا يوجد بها طلاق شفوى الآن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن