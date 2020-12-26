عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، آخر تطورات مفاوضات القلعة الحمراء مع صن داونز الجنوب إفريقي لضم الأوروجواياني جاستن سيرينو.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، أن الأهلي اقترب من حسن صفقة سيرينو بعد تنازل الفريق الجنوب أفريقي ل3 مليون دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.





وأضاف، أن الأهلي رفع عرضه خلال الساعات الأخيرة لمليوني ونصف دولار، بعد أن طالب سيرينو مسئولي القلعة الحمراء بسرعة إنهاء الصفقة، وابتعد عن تدريبات فريقه بسبب رغبته في الانضمام للمارد الأحمر.









وأكد خلال تصريحاته، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف على ملف الكرة بالفريق، هو الذي يقود المفاوضات مع رئيس صن داونز لحسم الصفقة في أسرع وقت قبل إرسال قائمة المارد الأحمر التي ستشارك في بطولة مونديال الأندية والمقرر إقامتها فبراير المقبل.









ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدورى العام، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد غد الاثنين على ملعب السلام.



