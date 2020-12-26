"التنمية المحلية": أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.. والبحيرة تحتل الصدارة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح تجاوز 2 مليون و593 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الخميس الماضي.

وأوضح "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد أن البحيرة تتصدر المحافظات في عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء يليها الشرقية والقليوبية ثم الجيزة والمنوفية والقاهرة، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تأتي في المرتبة العاشرة.

وتابع أن اللجان المختصة ستفحص المباني التي سدد ملاكها قيمة جدية التصالح للمقارنة على أرض الواقع.

أخبار تهمك

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا

منذ ساعة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ 35 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن