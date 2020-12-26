"التنمية المحلية": أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.. والبحيرة تحتل الصدارة

Advertisements

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح تجاوز 2 مليون و593 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الخميس الماضي.



وأوضح "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد أن البحيرة تتصدر المحافظات في عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء يليها الشرقية والقليوبية ثم الجيزة والمنوفية والقاهرة، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تأتي في المرتبة العاشرة.



وتابع أن اللجان المختصة ستفحص المباني التي سدد ملاكها قيمة جدية التصالح للمقارنة على أرض الواقع.

