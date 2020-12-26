الطلاب يتصدرون "تويتر" بـ"إلغاء الدراسة حياتنا أهم"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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طالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بإلغاء الدراسة، بعد تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة، حيث قال البعض أن حياتهم أهم من الدراسة واجراء الامتحانات في موعدها المقرر.
فيما عبر البعض عن غضبهم من قرارات وزير التربية والتعليم في إقامة الامتحانات في موعدها دون الاخذ في الاعتبار الخطر الذي يواجهه الطلاب.
فبعد ساعات من تدشين الهاشتاج "إلغاء الدراسة حياتنا أهم" وصل الى 131 الف متفاعل مما جعله يتصدر قائمة التريندات بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

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