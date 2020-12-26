الشباب والرياضة تكشف حقيقة تعليق المسابقات في الصالات المغطاة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه لا تعليق للمسابقات الرياضية المقامة داخل الصالات المغطاه، وذلك وفقا لما أعلنه رشيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه يتم الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الطبية عند إقامة كافة المسابقات والأنشطة والبطولات.

وعن الاستعداد لإقامة بطولة العالم لكرة اليد بمصر، أوضح أنه تم الانتهاء من تطوير 4 صالات رياضية والتي ستستضيف نهائيات بطولة العالم لكرة اليد، فضلا عن تجهيز 8 صالات فرعية للتدريب عليها.

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