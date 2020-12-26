لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام منافسه أرسنال، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: جيمس - كورت زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - تامي ابراهام.

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يحل أرسنال في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

أخبار تهمك

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن