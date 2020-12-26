خالد الجندى: واجهنا دولة الفتاوى المدعومة من الجماعات الإرهابية (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات المتطرفة تريد فرض دولة الفتاوى على حساب دولة القانون والمؤسسات، مضيفا، دولة الفتاوى تقول أنه يجوز الزواج من طفلة عمرها عام أو ثلاثة، دى مصيبة سودة..شيوخ لا تتقى الله".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن دولة الفتاوى تبيح زواج القاصرات، وأن وجه المرأة مثل فرجها،و ولا يجدون خجل عندما يقولون إن المرأة لا تصلح لأى شئ، ويمهدوا بذلك فرض سلطة الرجل على المرأة دون وجه حق.

ولفت "الجندى"، إلى أن برنامجه تعرض لهجوم شديد عندما فند كذب هذه الجماعات التى تروج لأفكار ضالة وبالية ولا تتفق مع صحيح العقيدة الإسلامية، مضيفا:"هجومنا عندما قلنا إن الحلف بالنبى جائز عند الحنابلة ووجهناهم عندما قالوا إن الحلف بالقرآن الكريم شرك، رغم أنه كلام الله عز وجل".

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ 34 دقيقة

الأهلي يُعلن شفاء موسيماني من فيروس كورونا

منذ ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و نصف

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن