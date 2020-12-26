خالد الجندى: واجهنا دولة الفتاوى المدعومة من الجماعات الإرهابية (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات المتطرفة تريد فرض دولة الفتاوى على حساب دولة القانون والمؤسسات، مضيفا، دولة الفتاوى تقول أنه يجوز الزواج من طفلة عمرها عام أو ثلاثة، دى مصيبة سودة..شيوخ لا تتقى الله".



وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن دولة الفتاوى تبيح زواج القاصرات، وأن وجه المرأة مثل فرجها،و ولا يجدون خجل عندما يقولون إن المرأة لا تصلح لأى شئ، ويمهدوا بذلك فرض سلطة الرجل على المرأة دون وجه حق.



ولفت "الجندى"، إلى أن برنامجه تعرض لهجوم شديد عندما فند كذب هذه الجماعات التى تروج لأفكار ضالة وبالية ولا تتفق مع صحيح العقيدة الإسلامية، مضيفا:"هجومنا عندما قلنا إن الحلف بالنبى جائز عند الحنابلة ووجهناهم عندما قالوا إن الحلف بالقرآن الكريم شرك، رغم أنه كلام الله عز وجل".