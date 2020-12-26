صباح الجزائري توجه رسالة لشقيقتها سامية بمناسبة عيد الميلاد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

شاركت الممثلة السورية ​صباح الجزائري​ متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام، بصورة جمعتها بشقيقتها الممثلة السورية ​سامية الجزائري​ وعدد من أفراد العائلة.

وأرفقت صباح الصورة بتعليق قالت فيه:" ينعاد عليكن بأيام أحلى والله يبعت الخير للجميع ميلاد مجيد، الله يديم صحتك عليك يا ست الستات ونجمة الكوميديا".

يشار إلى أن سامية تعود إلى أعمال البيئة الشامية بعد غياب بمسلسل "الكندوش" الذي تصوره حالياً ويشارك في بطولته عدد من الممثلين السوريين بينهم أيمن زيدان، أيمن رضا، سلاف فواخرجي وشكران مرتجى.

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 10 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 22 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

سيرينو: أنتظر موافقة صن داونز للانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

06:51 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن