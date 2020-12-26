فوز الاتصالات والقومى والعياط وجولدى واكتوبر بمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

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انتهت منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة والتي تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم، والتي اقيمت اليوم السبت.



حيق فاز فريق الإتصالات متصدر المجموعة على فريق جينيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الإتصالات هشام رأفت، محمد الفيل، وحسام أحمد، بينما سجل هدفين جنينس كريم ناصر.



كما فاز القومي على البدرشين بثنائية نظيفة سجلها محمد جمعة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وحسين جوكى في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



وضمن ثالث مباريات الجولة حقق فريق كاسكادا الفوز على مستقبل وطن بهدف نظيف سجله غنيمي محمد.



وأيضا فاز فريق العياط على الصيد بثلاثية مقابل هدف سجل أهداف العياط أحمد الخواجه، أحمد حماده، وحسبو.



بينما حقق فريق 6 أكتوبر الفوز على الصف بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت أحداث مؤسفة عقب إنتهاءها وإصابة أكثر من لاعب.



وحقق فريق جولدى فوزاً كبيراً على أوسيم بثمانية أهداف نظيفة، بينما تعادل فريق حلوان العام مع المعادي سلبيا، وضمن ختام مباريات الجولة فاز فريق بشتيل على أبو النمرس بهدفين مقابل هدف.



▪️ترتيب المجموعة الخامسة عقب نهاية الجولة الـ 5



1▪️الاتصالات "13 نقطة"

2▪️القومي "11 نقطة"

3▪️ العياط "10 نقاط"

4▪️المعادي "10 نقاط"

5▪️ كاسكادا "9 نقاط"

6▪️ جولدي "8 نقاط"

7▪️ ابوالنمرس "7 نقاط"

8▪️ بشتيل "6 نقاط"

9▪️ جينيس "5 نقاط"

10▪️البدرشين "5 نقاط"

11▪️ اكتوبر "5 نقاط"

12▪️ مستقبل وطن "4 نقاط"

13▪️ الصيد "4 نقاط"

14▪️ حلوان "3 نقاط"

15▪️ الصف "نقطتين"

16▪️ أوسيم "نقطة"